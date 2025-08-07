11 месеца затвор за измамник, отпускал кредити през ТiкТок

Петел.бг

Ефективна присъда от 11 месеца затвор получи 25-годишен казанлъчанин за измама, чрез интернет приложение.

Районен съд – Казанлък одобри споразумение между защитата и прокуратурата, след като подсъдимият е признал вина.

Мъжът е осъждан и преди. В интернет платформата ТiкТок той е пускал клипове, в които рекламирал отпускане на бързи кредити и обединяване на финансови задължения. В началото на годината на клипа е попаднала и 35-годишна жена, която е станала жертва на измамата.

Тъй като имала нужда от средства е писала на профила. След кратка чат кореспонденция, подсъдимият поискал личния телефонен номер на жената. Свързал се с нея, представяйки се за служител на фирмата. След като получил личните й данни, поискал сумата от 300 лева като условие за отпускане на кредит от 7 хил. лв. Указанията били да отиде на каса на "Изи Пей" и да преведе сумата, но на името на жена, за която мъжът твърдял, че е представител на фирмата. След като направила превода, пострадалата е била блокирана от подсъдимия както по телефона, така и по интернет, като комуникацията с него била прекратена.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда, информират от съда.

