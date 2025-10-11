11 октомври 1968 г. - NASA изстрелва "Аполо 7"

Снимка Pixabay

NASA изстрелва "Аполо 7" - първата пилотирана мисия от програмата Аполо и първата мисия с екипаж от трима на Американската космическа програма.

Главната цел на мисията е да изпробва командния модул в околоземна орбита. Корабът е изстрелян от стартова площадка 34 на Кейп Канаверал в 15:02:45 ч на 11 октомври 1968 г. Маса при излитане - 20 550 кг. Изведен е в начална орбита с параметри - 227/282 км. В 17:57:07 ч "Аполо 7" се отделя от последната степен на ракетата Сатурн.



Мисията трае от 11 октомври 1968 г. до 22 октомври 1968 г. В 10:42:01 ч на 22 октомври е пуснат двигателят на кораба, който работи 12 секунди. В 10:46:18 ч командният модул се отделя от сервизния. В 10:56:11 ч навлиза в атмосферата и в 11:11:48 ч се приводнява в Атлантическия океан на 3,5 км от определения район в точка с координати 27.63 с.ш. и 64.15 з.д.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



1531 г. — Швейцарският реформатор Улрих Цвингли загива в битка при Капел по време на втората война на религиозна основа между швейцарските протестантски и католически кантони.

1582 г. — Поради въвеждането на Григорианския календар този ден от тази година не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания.

1737 г. — Земетресение в Калкута (Индия) причинява смъртта на около 300 хиляди души.

1812 г. — Наполеонови войни: Френската армия на Наполеон Бонапарт се оттегля от Москва.

1881 г. — Американецът Дейвид Хюстън патентова първата фотолента.

1899 г. — В Южна Африка започва Втората бурска война.

1939 г. — Американския президент Франклин Рузвелт получава писмото на Алберт Айнщайн и други учени за възможността да бъде произведена атомна бомба.

1941 г. - Започва Комунистическата съпротива във Вардарска Македония.

1949 г. — Вилхелм Пик става първи (и последен) президент на ГДР.

1954 г. — Политическата и военна групировка на Хо Ши Мин Виетмин поема контрола над Северен Виетнам.

1958 г. - Програма Пионер: НАСА изстрелва лунната сонда Пионер 1, която пада обратно на Земята и изгаря.

1962 г. — Папа Йоан XXIII открива Вторият Ватикански събор, който е и последен за католическата църква и приключва през 1965 г., когато папа е Павел VI.

1986 г. - Студената война: Американският президент Роналд Рейгън и съветският ръководител Михаил Горбачов се срещат в Рейкявик, Исландия, в опит да продължат разговорите за съкращаване на своите ракетни арсенали в Европа.

1994 г. — Апаратът на НАСА Магелан е разрушен от атмосферата на Венера след приключване на мисията си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!