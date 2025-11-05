11 станаха жертвите на пожара в дом за възрастни в Босна и Херцеговина

Кадри Youtube

Единадесет станаха жертвите на пожара, избухнал снощи в град Тузла, Източна Босна и Херцеговина, съобщава босненското издание "Кликс".

Съобщава се за общо 35 пострадали, които към момента са настанени в Университетския клиничен център в Тузла, посочва БТА.

Пожарът избухна снощи на седмия етаж на дом за възрастни в Тузла. Според информация на "Кликс" загиналите са били настанени в дома лица. Става въпрос за обездвижени възрастни хора, които са били в сравнително лошо здравословно състояние.

Сред пострадалите при пожара са обитатели и служители на дома, както и полицаи, пожарникари и медицински лица.

Очаква се идентификация и аутопсия на телата на загиналите. На място има разследващ екип, а разследване ще бъде проведено, когато бъдат налични условията за това, с цел установяване на причините за пожара и всички други детайли от значение за разследването.

