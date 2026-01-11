11 януари – Международен ден на думата „Благодаря!“

снимка: pixabay.com

На днешната дата много страни по света отбелязват Международния ден на най-прекрасната дума – „Благодаря!“. Един прекрасен повод да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня по-добър.

Специалистите твърдят, че думите на благодарност могат да стоплят и успокоят хората душевно. Стига да са изречени от сърце, разбира се.

Получаването на „Благодаря" след услуга или добро дело автоматично ни кара да се чувстваме по-добре. Така че не забравяйте да награждавате всеки, заслужил вълшебната думичка.

Но не само на днешния ден. А постоянно!

