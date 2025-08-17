114-годишната Бонита разкри тайната на дълголетието си
снимка pixabay
Бонита Гибсън, която навърши 114 години, разкри тайните си за дълголетие, пише People, цитиран от vesti.bg.
Семейството на жената от Мичиган сподели, че една конкретна храна - картофите - е основен фактор, допринасящ за нейния дълъг живот.
Картофите са константа за Гибсън повече от век, особено след като тя се омъжва за Кенет Ричард, който работел в картофената индустрия десетилетия наред в Айдахо, след като се оженили през 1930 г.
Ричард се пенсионира през 1977 г. и издъхва през 2003 г., но семейството на Гибсън казва, че тя продължава да яде картофи и до днес.
Гибсън, обитателка на дома за възрастни хора „Уолтънууд Каридж Парк“ в Кантон, също споделя, че не пиенето, не пушенето и здравословното хранене са едни от другите ѝ тайни за живот след 100 години.
Другите са позитивизмът и вечната усмивка.
Гибсън, която е родена на 4 юли 1911 г., е сред най-възрастните хора в света, е преживяла паротит, морбили и магарешка кашлица като дете, както и COVID-19, когато е била на 109 години, съобщи семейството ѝ.
Нейни близки разказаха още, че е шофирала до 99-годишна възраст, летяла е със самолет за първи път на 100 години.
Сега Гибсън обича да чете, да играе карти и да разговаря със сина си Ричард, на 88 години, всяка вечер. Тя има и три внуци, шест правнуци и 16 праправнуци.
Гибсън също така е близо до титлата на Гинес за най-възрастния жив човек в света. Етел Катъръм, на 115 години, пое рекорда през април, след смъртта на 116-годишната бразилска монахиня Ина Канабаро Лукас.
Катъръм, който живее в старчески дом в Съри, Югоизточна Англия, също разкри какво е необходимо, за да се живее дълго.
„Никога не споря с никого, слушам и правя това, което ми харесва“, каза тя пред Асошиейтед прес.
Споделяйки още тайни за дълголетие, Катъръм веднъж каза, според Книгата на рекордите на Гинес: „Казвайте „да“ на всяка възможност, защото никога не знаете до какво ще доведе тя. Имайте позитивно отношение и консумирайте всичко с мярка.“
Според организацията, която води записи, най-възрастният човек на света, Жан Луиз Калман от Франция, е живяла 122 години и 164 дни, преди да почине през 1997 г.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!