117 са новите емоджита за 2020 г.

Списъкът на Unicode с нови емоджита за 2020 г. е готов и съдържа 117 символа.

Сред новите попълнения са както трансджендър знаме, така и повече опции за пол и цвят на кожата.

В списъка са включени емотикони, показващи по-голямо чувство за съпричастност, както и булка, и младоженец от двата пола, предложени от Google.

В него присъства също така и Баба Коледа, както и хлебарка, съобщава Emojipedia.

📝 Now approved: 117 new emojis for 2020 #Emoji2020 https://t.co/SojQuXZvv6 pic.twitter.com/sHp7GDsSal