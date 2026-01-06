12 американски военни самолета кацнаха във Великобритания

Снимка: Пиксабей

Американските въоръжени сили засилват своето авиационно присъствие на британска територия в контекста на последните международни събития, включително операцията във Венецуела.

В понеделник във военните въздушни бази на Кралските военновъздушни сили във Великобритания RAF Fairford в Глостършир и RAF Mildenhall в Съфолк, са приземени десет транспортни самолета C-17 Globemaster III и два въоръжени AC-130J, съобщават международни медии, цитирани от Нова телевизия.

Тези машини, пристигнали от военни бази в САЩ и Италия, представляват значително увеличен военен капацитет в Обединеното кралство. Транспортните C-17 са ключови за стратегически и тактически въздушен транспорт, включително за превоз на военна техника, личен състав и логистика, докато AC-130J са специализирани за огнева поддръжка и въоръжени подкрепления.

Според експерти този ход идва неслучайно тъкмо след американската операция срещу режима на Николас Мадуро във Венецуела, при която президентът беше заловен, и което предизвика сериозни международни реакции.

Военните анализатори посочват, че базите RAF Fairford и RAF Mildenhall се използват често за подкрепа на операции на САЩ в Европа и Близкия изток, като увеличаването на присъствието може да е свързано както с логистика, така и с потенциални бъдещи мисии.

