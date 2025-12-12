12 декември 1955 г. - Във Великобритания е патентован кораб на въздушна възглавница

снимка: pexels.com

Кристофър Сидни Кокерел патентова невероятното транспортно средство. В началото то е трябвало да се движи само по вода, но по-късно възможностите му са разширени.

Изобретението се счита за едно от най-успешните през 20 в. До 1935 г. Кокерел работи към радиокомпания за проучвания, а после продължава в комуникационната компания „Маркони”. Докато работи за телеграфната компания, Кокерел патентова 36 свои изобретения.



SR.N1 се отлепва от земята за пръв път на 11 юни 1959 г., а извършва своето прочуто успешното преминаване на Ламанша от Кале до Дувър за по-малко от два часа на 25 юли 1959 г. в чест на 50-та годишнина от полета на Луи Блерио. Капитан на екипажа е Питър Ламб, Джон Чаплин е навигатор, а изобретателят Кокерел е борден инженер.



През 1961 г. на съда е инсталирана пола, която увеличава дебелината на въздушната възглавница, а на следващата година на кърмата е монтиран допълнителен реактивен двигател и скоростта се увеличава от 35 на 50 възела (90 км/ч).

1443 г. – Варненски кръстоносен поход: В Битката при Златица настъплението на кръстоносците, предвождани от Владислав III и Янош Хуняди, към Одрине спряно от силна турска армия и суровото зимно време.

1911 г. – Старата столица на Индия – Калкута, е заменана с Делхи.

1917 г. – Създадена е татарско-башкирската държава Идел-Урал.

1917 г. – Първата световна война: Във Франция става най-голямата железопътна катастрофа – с влак, превозващ войници, при която загиват 543 души.

1925 г. – В САЩ е открит първият в света крайпътен хотел – мотел.

1941 г. – Втората световна война: България обявява война на Великобритания и САЩ; Унгария и Румъния обявяват война на Съединените щати; Индияобявява война на Япония.

1956 г. – ООН приема резолюция за незабавно изтегляне на армейските части на СССР от територията на Унгария.

1963 г. – Кения придобива независимост от Обединеното кралство, денят се чества като национален празник и Ден на републиката.

1979 г. – Родезия си сменя името на Зимбабве.

1982 г. – В Ню Йорк е извършена най-голямата за този град кражба на пари – 11 млн. долара, от сейфовете на инкасаторска компания.

1988 г. – Състои се премиерата на българския игрален драматичен филм - мюзикъл "АкаТаМус".

1991 г. – В 36 Народно събрание е внесен закон за конфискация на имуществото на Българската комунистическа партия и останалите тоталитарни организации.

1993 г. – На референдум в Русия е приета нова конституция на страната.

Родени

1745 г. – Джон Джей, американски политик († 1829 г.)

1775 г. – Уилям Хенри, английски химик († 1836 г.)

1791 г. – Мария-Луиза Австрийска, втора съпруга на Наполеон († 1847 г.)

1814 г. – Хуан Прим, испански генерал († 1870 г.)

1821 г. – Гюстав Флобер, френски писател († 1880 г.)

1859 г. – Васил Делов, български военен деец († ? г.)

1862 г. – Христо Славейков, български политик († 1935 г.)

1863 г. – Едвард Мунк, норвежки художник († 1944 г.)

1864 г. – Георги Стрезов, български учен († 1938 г.)

1865 г. – Антон Кецкаров, български просветител и революционер († 1945 г.)

1866 г. – Алфред Вернер, германски химик, Нобелов лауреат през 1913 г. († 1919 г.)

1866 г. – Андрей Ляпчев, министър-председател на България († 1933 г.)

1874 г. – Панчо Хаджимишев, български дипломат († 1957 г.)

1875 г. – Герд фон Рундщет, германски фелдмаршал († 1953 г.)

1876 г. – Август Розентал, български художник († 1912 г.)

1915 г. – Франк Синатра, американски певец и актьор († 1998 г.)

1921 г. – Ханс Роберт Яус, германски историк († 1997 г.)

1927 г. – Робърт Нойс, американски предприемач († 1990 г.)

1928 г. – Чингиз Айтматов, киргизки и руски писател († 2008 г.)

1930 г. – Андре Лоуне, френски писател и сценарист

1938 г. – Невена Коканова, българска актриса († 2000 г.)

1939 г. – Христо Тотев, български кинооператор

1942 г. – Фатма Гирик, турска киноактриса

1946 г. – Емерсон Фитипалди, бразилски пилот от Формула 1

1947 г. – Божидар Манов, български кинокритик и продуцент

1948 г. – Сърджан Керим, политик и дипломат от Република Македония

1949 г. – Бил Най, английски актьор

1970 г. – Дженифър Конъли, американска актриса

1975 г. – Стоян Ставрев, български футболист

1982 г. – Дмитрий Турсунов, руски тенисист

1984 г. – Даниел Агер, датски футболист

Починали

1204 г. – Моше бен Маймон, еврейски философ (* 1135 г.)

1574 г. – Селим II, султан на Османската империя (* 1524 г.)

1766 г. – Йохан Кристоф Готшед, немски писател (* 1700 г.)

1777 г. – Албрехт фон Халер, швейцарски поет (* 1708 г.)

1840 г. – Жан-Етиен Ескирол, френски психиатър (* 1772 г.)

1849 г. – Марк Брюнел, френски изобретател (* 1769 г.)

1907 г. – Иван Жилев, български революционер (* 1861 г.)

1923 г. – Реймон Радиге, френски писател (* 1903 г.)

1936 г. – Атанас Гюдженов, български художник (* 1847 г.)

1939 г. – Дъглас Феърбанкс, американски актьор (* 1883 г.)

1958 г. – Асен Камбуров, български актьор (* 1899 г.)

1958 г. – Слободан Йованович, сръбски политик (* 1869 г.)

1963 г. – Теодор Хойс, 1-ви бундеспрезидент на Германия (* 1884 г.)

1963 г. – Ясуджиро Озу, японски режисьор (* 1903 г.)

1964 г. – Борис Карлов, български музикант (* 1924 г.)

1979 г. – Борис Стефанов, български ботаник (* 1894 г.)

1994 г. – Стюард Руса, американски астронавт (* 1933 г.)

1995 г. – Людмил Кирков, български режисьор (* 1933 г.)

1999 г. – Джоузеф Хелър, американски сатирик (* 1923 г.)

2002 г. – Николай Амосов, украински хирург (* 1913 г.)

2006 г. – Питър Бойл, американски актьор ( 1935 г.)

2007 г. – Айк Търнър, американски музикант (* 1931 г.)

2007 г. – Ясен Пенчев, български политик (* 1955 г.)

2011 г.- Велко Кънев, български актьор (* 1948 г.)

Празници

Русия – Ден на конституцията (1993 г.)

Туркменистан – Ден на неутралитета (1995 г., спрямо Общността на независимите държави)

Кения (Jamhun) – Ден на независимостта (от Великобритания, 1963 г., национален празник, празнува се паралелно и като Ден на републиката)

Православна църква – Ден на Свети Спиридон, епископ Тримитунтски чудотворец

Католическа църква – Обявление на образа на Дева Мария в Гуадалупе (най-големия санктуариум за почит на Божията майка в света – средно 12 милиона пилигрими годишно)

