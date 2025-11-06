12 дни ваканция заради еврото на Коледа и Нова година

Пиксабей

На работещите им се оформя една миниваканция покрай Нова година - от 30 декември до 4 януари включително, защото обхваща и уикенда. Или общо пет дни. Ако се пуснат два дни отпуск непосредствено след Коледа, си става цяла ваканция от 12 дни.

Хората вече разполагат с повече пари, горивата са на ниски цени и те предпочитат да пътуват, отколкото да останат по родните си места, счита той, пише Марица. Доказва го статистиката през празничния месец септември. Според НСИ пътуванията на българи в чужбина през този месец отново надхвърлиха 1 милион, като се оказаха съвсем малко по-малко от отпускарския август. Ръстът спрямо предходната година е 17.1%. Припомняме, че през септември имаше на два пъти дълги уикенди - по 6 септември и 22 септември.

По Коледа и Нова година „преселението“ е още по-осезателно. Пълни са ски курортите, пълни са СПА дестинациите, летищата заради нискотарифните полети.

Като ответна мярка в ресторант „Ноте ди вино“ са решили да променят работното си време. „За да се съсредоточим върху вечерните събития, отваряме ресторанта от 17 часа вечерта. Изключение има само за дните през през уикенда, когато ще се работи от 11 сутринта“, разказва собственикът.

Местата и за евтините, и за скъпите воаяжи свършват

„Местата свършват“ предупреждава туристическа компания за 3-дневна новогодишна екскурзия до Белград. В цената от 451 лева влизат нощувки и три закуски, но транспортът е собствен. Това е една от най-евтините оферти за посрещане на 2026 г. Пътуване и празненство в Охрид пък е на промоционална цена от 810 лева, в която се включват и три нощувки, закуски и вечери, а транспортът е с автобус. Вероятно туроператорът попълва последните свободни места, защото е смъкнал 40 лева от цената.

През декември най-масови са дестинациите в Европа заради впечатляващите коледни базари и прекарването на новогодишния празник. Не липсват обаче мераклии и за далечни и екзотични дестинации. Така например Нова година в пустинята Вади Рум ще излезе 2300 лева, но в цената са включени, освен нощувки, закуски и вечери и директен полет на нискотарифна авиокомпания от София. Ограничени са наличните свободни места и за воаяж в Египет с включен круиз по река Нил. В цената от малко над 3300 лева влизат седем нощувки, четири от които на борда на луксозен кораб.

