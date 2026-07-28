12 души се изследваха за вирусни хепатити в първите 30 минути от кампанията в Хасково

Снимка Пиксабей

Половин час след началото на безплатната кампания за изследване за вирусни хепатити В и С в Хасково са се тествали 12 души, съобщиха за БТА от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Инициативата се провежда по повод Световния ден за борба с хепатита – 28 юли.

Изследванията се извършват от 9:30 до 15:00 часа в мобилен кабинет на РЗИ, разположен до шадравана на площад „Свобода“. Те са безплатни и анонимни, а резултатите от бързите имунохроматографски тестове са готови в рамките на 10–15 минути.

Безплатните изследвания ще продължат до 31 юли в Микробиологичната лаборатория на РЗИ на площад „Общински“ №2 в Хасково. На 30 юли мобилният кабинет ще бъде в Харманли, където от 10:00 до 14:00 часа също ще се извършват изследвания на няколко места в града.

Тазгодишната кампания на Световната здравна организация е под мотото „Хепатит: Да го разбием!“ и е насочена към преодоляване на бариерите пред диагностиката, лечението и ваксинацията. Целта е повече хора да направят информиран избор за своето здраве, тъй като ранното откриване на инфекцията е ключово за успешното лечение и ограничаването на разпространението на заболяването.

От РЗИ – Хасково призоваха гражданите да се възползват от възможността за безплатен скрининг, тъй като навременното установяване на инфекцията значително подобрява възможностите за лечение и ограничава разпространението на заболяването.

Редактор "Екип на Петел",

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