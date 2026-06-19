12 години от потопа в Аспарухово с 13 жертви

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Днес се навършват 12 години от опустошителното наводнение във варненския квартал „Аспарухово“, при което загинаха 13 души.

Трагедията се разиграва вечерта на 19 юни 2014 година. Малко след 19:00 часа, само за броени минути, крайморският квартал се оказва под вода, предаде Накратко.

Огромни вълни, спуснали се по двете дерета в района, предизвикват бедствие с невиждани дотогава мащаби. Водната стихия отнася автомобили, покъщнина и всичко по пътя си.

Десетки хора остават блокирани в домовете и колите си. Най-тежко засегнати са жителите на улиците „Горна Студена“ и „Моряшка“, които прекарват кошмарна нощ под открито небе – без ток, храна и сигурност.

Редактор "Екип на Петел",

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