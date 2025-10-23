12-годишен „спести“ 100 бона за жилище, но не може да ги ползва

Пиксабей

12-годишно дете, но вече със 100 000 лева спестявания в банковата сметка. Разбира се, влог, направен от родителите на името на малолетния. Решат ли обаче да теглят от тях, започват главоболията, съобщава в новия си брой „Родопи voice“.

Майка премина през цяла съдебна сага, за да може да получи „зелена светлина“, за да използва финансовите средства на името на детето си. Тя е сключила сделка с имот. Желанието й е било да закупи жилище за момчето, но… Районният съд й отказва. Тя се обръща към окръжните магистрати, които да позволят за изтеглят средствата.

„Много родители не осъзнават, че правейки влогове на децата си, те не могат да ги полват до пълнолетие. И ако на семейството се наложи по спешност, трябва да мине през съда, за да получи позволение. Ако в мотивите пък не е ясно изложено, че средствата ще бъдат използвани само за нуждите на детето, магистратите могат да откажат. Подобни примери има много в практиката“, коментира за „Родопи voice“ водещ юрист от региона.

В конкретния случай, детето с огромната банкова сметка, все пак ще се сдобие с апартамент чрез майка си. Съдът позволи майката да се разпореди със сумата в размер на 100 000 лева.

