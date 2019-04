12-годишен направи ядрен реактор у дома

profit.bg

Игра на PlayStation, посещение на кино с приятели, игри на открито — така изглежда свободното време на повечето 12-годишни деца.

Не и за Джаксън Освалт обаче. Преди две години Освалт, който сега е на 14 г., постига нещо, което дори и някои от най-уважаваните учени в света не са могли – той осъществява ядрен синтез в своята стая в дома на родителите си в Мемфис, Тенеси.

"Един ден внезапно получих просветление," пише тийнейджърът във форума за любители физици Fusor.



"Осъзнах, че мога да съм най-добрият на която и да е видеоигра, но в крайна сметка, това няма да означава много. Осъзнах, че по-мащабно погледнато, видео игрите не играят никаква роля."

Така той решил да се отдаде на науката и да преследва ново хоби — ядрения синтез.

Докато другите деца искат велосипед или игрална конзола за рождения си ден или Коледа, Освалт си поръчал необходимите му части от eBay.

Вместо да гледа видеа на хора, които играят на игри, Освалт започва да гледа видеа за физика — родителите му се съгласяват да му окажат финансова подкрепа, ако обещае първо да съгласува действията си с насоките на експерти и да следва техните препоръки и съвети.

Родители на Освалт харчат между 8 000 и 10 000 долара за частите, от които той имал нужда, за да построи ядрения си реактор и също така плащат сметката за 50 000 волта и радиоактивна радиация.

Използвайки онлайн форума за любители физици Open Source Fusor Research Consortium, Освалт разчитал на метода проба-грешка, за да си гарантира, че предприема подходящите мерки, за да създаде реактор и да осъществи ядрен синтез.

