12-годишната Ани и семейството й от днес са в новия си дом

Снимка Община Варна

12-годишната Ани и нейното семейство от днес вече са в новия си дом – светъл и чист, обзаведен по неин вкус и в цветовете, които тя сама си пожела преди няколко седмици. На входа на кооперацията детето бе посрещнато от заместник-кмета Снежана Апостолова, която бе лично ангажирана с намирането на подходящо жилище.

В средата на месец юни семейството получи ключове за двустаен апартамент от фонд „Резервен“ на Община Варна в широкия център на града. Още тогава Ани си пожела розова стая с легло близо до прозореца. Днес, просълзена от щастие, прекрачи прага на самостоятелната си стая, която е изцяло изпълнена според желанието й, с широко легло, практични шкафове, бюро за подготовка на домашните, телевизор.

Жилището бе определено за нуждите на семейството след свикване на спешна комисия от страна на Снежана Апостолова и заповед на кмета Благомир Коцев за настаняване. То се отдава на майката Николинка Николова на основание Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища срещу символичен месечен наем.

Апартаментът е с площ от 77 кв. м и в него, освен стаята на Ани, са разположени още входно антре, дневна и кухня с трапезария, баня с тоалет, дрешник и балкон. Ремонтът и обзавеждането бяха извършени за кратко време с финансовата помощ на от една от националните телевизии по линия на популярен реалити формат.

Кампанията в подкрепа на Ани продължава, като в нея са ангажирани както Община Варна, така и неправителствени организации и активисти, народни представители от Варна, екипът на телевизията и др. Продължава и борбата за живота и здравето на момиченцето, което страда от тежко сърдечно заболяване, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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