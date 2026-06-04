Кадър БТВ

12-годишно дете е паднало от атракцион в столичния квартал „Младост 3“, след опит да слезе в движение, научи bTV от свои източници.

Инцидентът е станал в следобедните часове на 2 юни. На място са пристигнали екипи на полиция и Спешна помощ.

От ЦСМП заявиха, че сигналът е подаден в 16:05 часа. Линейката е пристигнала на място в 16:18 часа. Спешният екип е установил травма в областта на гърдите и момчето е транспортирано в болница „Пирогов“.

От лечебното заведение допълниха, че се касае за контузия на гръдния кош. След извършени прегледи от специалисти момчето е освободено за домашно лечение без опасност за живота.

На атракциона е извършена незабавна проверка от община Младост, съобщи в позиция до bTV кметът Ивайло Кукурин. Проверката е установила, че въртящата се люлка е технически изправна и разполага с всички необходими разрешителни, техническа документация и мерки за безопасност, а до инцидента се е стигнало заради силен уплах на детето и опит да слезе по време на движение.

Кметът на община „Младост“ Ивайло Кукурин изпрати позиция до bTV:

„Във връзка с възникналия неприятен инцидент на 02.06.2026 г. около 16:00 часа, бихме искали да уверим всички граждани, че детето е в добро здравословно състояние. Непосредствено след получаване на информацията за случая беше извършена незабавна повторна проверка от страна на районната администрация. До изясняване на всички обстоятелства атракционът беше временно спрян от експлоатация, а от оператора бе изискана цялата необходима документация, свързана с безопасността и техническата изправност на съоръжението“, обяснява кмета.

В хода на проверката е потвърдена първоначалната информация, че атракционът разполага с всички необходими разрешителни, техническа документация и мерки за безопасност, съобразени с действащите нормативни изисквания. Констатирано бе, че съоръжението е технически изправно и надлежно обезопасено.

„Инцидентът не е свързан с техническа неизправност или проблем със състоянието на съоръжението, а е възникнал вследствие на други обстоятелства. По време на движението на атракциона детето е изпитало силен уплах и притеснение и е направило опит да слезе от съоръжението, докато то все още е било в експлоатация. Благодарение на бързата и адекватна реакция на служителите, отговорни за атракциона, е бил предотвратен по-сериозен инцидент. Въпреки своевременната намеса, детето е получило лек удар и е преживяло силен стрес и уплах“, допълва Ивайло Кукурин.

Той апелира към всички посетители на атракционите стриктно да спазват указанията на обслужващия персонал и правилата за безопасност, като в никакъв случай не предприемат действия по слизане или напускане на съоръженията по време на тяхното движение.

Редактор "Екип на Петел",

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