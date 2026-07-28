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12-годишно дете е с опасност за живота след падане с тротинетка, очаква се въздушна линейка

28.07.2026 / 12:37 0

Пиксабей

12-годишно момче е пострадало при управление на тротинетка. Инцидентът е станал днес около 10,00 ч. сутринта в Лясковец. Детето е управлявало електрическото превозно средство вероятно без предпазни средства и каска, и при падането е пострадало тежко, предаде Телеграф.

Момчето е закарано в критично състояние във великотърновската болница. Очаква се да бъде транспортирано с въздушна линейка за операция и последващо лечение в болницата „Пирогов“. Директорът на търновската болница д-р Даниел Илиев каза, че пациентът е докаран при тях с тежка фрактура на черепа и контузия на мозъка, което налагало да бъде потърсена медицинска помощ в някое от столичните болници.

Само преди два дни в съседния на Лясковец град Горна Оряховица 55-годишен мъж управляващ електрическа тротинетка почина след като беше блъснат от млада шофьорка, движеща се с лек автомобил.Местни жители предприеха подписка с искане за управление на тротинетка да се изисква шофьорска книжка придобита след изкаран шофьорски курс, каквато се иска за останалите превозни средства, движещи се на пътя.

 

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