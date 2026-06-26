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12-годишно дете е в болница след катастрофа с каруца в Старозагорско

26.06.2026 / 11:21 0

Снимка: Булфото, архив

Пешеходка на 12 години пострада, след като е била блъсната от двуколесно пътно превозно средство с животинска тяга, теглено от кон, на пътя между старозагорските села Братя Кунчеви и Оряховица. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Раненото момиче е настанено в лечебно заведение в областния град, без опасност за живота е.

Инцидентът е станал в четвъртък, около 20:00 ч. и по първоначална информация превозното средство е било управлявано от 16-годишен младеж. 

Местопроизшествието е посетено от екип на сектор „Пътна полиция“. Водачът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

През м.г. мъж пострада при катастрофа между тежкотоварен автомобил и каруца в Бяла Слатина, припомня БТА.

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