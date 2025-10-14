12-годишно дете е в кома и с опасност за живота след инцидент с тротинетка

Пиксабей

12-годишно момче от Казахстан, живеещо в несебърското село Кошарица, е настанено в реанимацията на болницата в Бургас след падане от тротинетка.

Инцидентът е станал късно снощи. По данни на полицията около 22.00 часа във вилна зона "Чолакова чешма", на около 300 метра от комплекс "Сън хаус", на велосипедна алея в условията на прав осветен участък и суха пътна настилка, самостоятелно катастрофира индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 12-годишно момче.

От падането момчето е получило черепно-мозъчна травма с голям хематом. Изпаднало е в кома и има опастност за живота.

Детето е настанено за лечение в отделение "Реанимация" на УМБАЛ - Бургас.

Момчето е от Казахстан и живее в Кошарица.

Полицията работи по установяване на причините, довели до инцидента. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БГНЕС.

