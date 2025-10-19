12-годишно момче в "България търси талант" върна Тодор Колев на сцената и подкупи Катето Евро

Кадър БТВ

Невероятен сладур омая журито на "България търси талант" с певческите си качества, сценичното си присъствие и хитрата си постъпка.

12-годишният Боян Георгиев се появи на сцената на предаването с кутийка домашен маслен кейк с вишни, който бе приготвил съвсем сам. "Храната е нещо, което ако беше човек, щях да се оженя за нея", каза Боян за себе си с широка усмивка.

Най-гладни в този момент се оказаха Катето и Николаос, които веднага напълниха бузи със сладкиша и бяха почти готови да преминат към гласуване. Оказа се, че кексът е бил само малко въведение към същинския талант, който Боян възнамеряваше да представи на сцената, предад Дир.бг

Момчето, което призна, че е огромен фен на Тодор Колев и знае целия му репертоар, изпя песента "Жена на всички времена" с чаровното си и уверено сценично присъствие, като събра овациите на журито и публиката.

"Искам да стана актьор. Ако не стана актьор, ще стана готвач. Ако не стана готвач, ще стана доктор. Ако не стана дотор, ще стана... А! Аз много обичам автобуси - ще стана шофьор на автобус в градския транспорт!", заяви момчето с блестящия си поглед и спокойствието на 12-годишен човек, който вече е отметнал ангажимента с планирането на живота.

Боян реши да се представи с песен в състезанието

С появата си на сцената Боян внесе усещане за доброта и слънчево настроение, които останаха там до края на неговата очарователна изява, оценена с 4 "Да" от журито. Дори скептичният Николаос определи момчето като "едно от най-талантливите деца, които са се явявали в предаването този сезон" и "глътка свеж въздух".

Момчето буквално вдигна на крака всички с изпълнението