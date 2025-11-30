12-годишно момиче едва не загина, затрупано от пясък
Снимка: The Woodlands Fire Department
12-годишно момиче едва не загина в американския щат Тексас, след като беше затрупано от пясък, съобщава на страницата си във Фейсбук местна пожарна служба, предава БТВ.
Инцидентът е станал по време на семейна екскурзия в почивния за САЩ Ден на благодарността – 27 ноември.
Момичето попада в пясъчен капан, след като голяма дупка, която копаела в пясъка, се срутила върху нея и я затрупала.
Баща ѝ се втурнал към нея и успял да разчисти пясъка около главата ѝ, за да може да диша диша.
На помощ се притичат пожарникари, полицаи и медици. Екипите работили бързо, за да укрепят района и след това внимателно разчистили пясъка, за да извадят детето
След като медиците я прегледали, тя била предадена на родителите ѝ, не се наложила хоспитализация.
„Екипи на четири служби работиха организирано заедно, за да превърнат почти трагедия в история за Деня на благодарността, която ще се разказва десетилетия наред!“, написаха от пожарната служба към поста във Фейсбук.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!