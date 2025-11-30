12-годишно момиче едва не загина, затрупано от пясък

Снимка: The Woodlands Fire Department

12-годишно момиче едва не загина в американския щат Тексас, след като беше затрупано от пясък, съобщава на страницата си във Фейсбук местна пожарна служба, предава БТВ.

Инцидентът е станал по време на семейна екскурзия в почивния за САЩ Ден на благодарността – 27 ноември.

Момичето попада в пясъчен капан, след като голяма дупка, която копаела в пясъка, се срутила върху нея и я затрупала.

Баща ѝ се втурнал към нея и успял да разчисти пясъка около главата ѝ, за да може да диша диша.

На помощ се притичат пожарникари, полицаи и медици. Екипите работили бързо, за да укрепят района и след това внимателно разчистили пясъка, за да извадят детето

След като медиците я прегледали, тя била предадена на родителите ѝ, не се наложила хоспитализация.

„Екипи на четири служби работиха организирано заедно, за да превърнат почти трагедия в история за Деня на благодарността, която ще се разказва десетилетия наред!“, написаха от пожарната служба към поста във Фейсбук.

