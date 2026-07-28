12-годишното момче от Лясковец вече е в детската реанимация на "Пирогов"
Снимка: Булфото
Днес в Спешното отделение на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ е транспортирано детето, пострадало при инцидент с тротинетка. Това съобщиха от лечебното заведение за Фокус.
Припомняме, че по-рано днес 12-годишно момче пострада при инцидент с тротинетка в Лясковец. Детето е откарано в тежко състояние във великотърновската болница, като е било транспортирано с въздушна линейка в болница "Пирогов".
Оттам информират още, че 12-годишното дете преминало подробни високоспециализирани изследвания. Те показват, че има много тежка черепно-мозъчна травма. Момчето е интубирано и поставено на апаратна вентилация.
То остава за активно мониториране и лечение в Детската реанимация на "Пирогов“.
Редактор "Екип на Петел",
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