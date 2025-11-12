12 ноември 1980 г. – Близка среща със Сатурн

Снимка Pixabay

12 ноември 1980 г. Близо 3 години след изстрелването си, Вояджър 1 преминава едва на 124 000 км от горните слоеве на атмосферата на Сатурн – втората най-голяма планета в Слънчевата система.

Снимките, които американският автоматичен космически апарат прави и които пропътуват обратно над 1 500 000 км до Калифорния, удивляват учение. Те показват свят, който противоречи на всички известни закони на физиката. Оказва се, че пръстените на Сатурн не са четири, а стотици. Нещо повече – те се движат, огъват и преплитат по начини, които досега са били смятани за невъзможни.

Вояджър 2 пристига до Сатурн през 1981 г. Двата апарата откриват и три допълнителни спътника към Сатурн, както и огромна буря, простираща се на цели километри.



Счита се, че Вояджър 1 и 2 разполагат с достатъчно енергия за осъществяване на комуникации и функциониране на част от инструментите до 2020 г.



Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 680 г. - започва 6-ят вселенски събор в Константинопол.

• 1914 г. - Първа световна война: Османската империя обявява война на държавите от Антантата.

• 1918 г. - Австрия е обявена за република.

• 1927 г. - съветският марксист Лев Троцки е изключен от Комунистическата партия на Съветския съюз, което осигурява на Йосиф Сталин неограничен контрол над СССР.

• 1936 г. - влиза в експлоатация Мостът Сан Франциско - Оукланд, който свързва Сан Франциско и Оукланд през Санфранциския залив.

• 1959 г. - осъществен е първият полет на летателния апарат „Аврокар“, изведен от експлоатация през 1961 г.

• 1965 г. - от СССР е изстрелян автоматичният космически апарат „Венера 2“.

• 1979 г. - президентът на САЩ Джими Картър въвежда ембарго на вноса на нефт от Иранкато ответна мярка на завземането на сградата на американското посолство в Техеран.

• 1982 г. - след смъртта на Леонид Брежнев за генерален секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз е избран Юрий Андропов.

• 1990 г. - принц Акихито е избран за 125-ти император на Япония.

• 1991 г. - Индонезийската армия открива огън по студентска демонстрация в Тимор по повод на погребението на техен колега; загиват 250 души, 280 се считат за изчезнали.

• 1996 г. - саудитски „Боинг“ и казахстански „Ил-76“ се сблъскват близо до Ню Делхи, Индия; загиват 349 души.

• 2001 г. - при излитане от международното летище в Ню Йорк катастрофира самолет „Еърбъс“ на American Airlines; загиват 260 пътници и членове на екипажа.

• 2004 г. - провежда се погребението на Ясер Арафат в Рамалах, Палестина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!