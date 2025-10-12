12 октомври 1492 г. – Колумб достига Америка

снимка: Jebulon, Уикипедия

На 12 октомври 1492 г. испанският мореплавател Христофор Колумб открива Америка по време на първата експедиция за откриване на западен път към Индия (3 август 1492-15 март 1493).

Христофор Колумб потегля от пристанището Палос де ла Фронтера в Испания с екипаж от 90 души на борда на три кораба - "Санта Мария", "Пинта" и "Ниня", към Канарските острови, където се подготвя за презокеанското плаване.



На 6 септември 1492 г. корабите отплават, за да търсят западен път към Индия, пресичат Атлантическия океан и на 12 октомври 1492 г. достигат суша - Бахамските острови. Това става официалната дата на откриването на Америка. На следващия ден екипажът слиза на брега на остров, наречен от Колумб Сан Салвадор.



От 14 до 24 октомври 1492 г. експедицията изследва редица острови от Бахамския архипелаг, от 28 октомври до 5 декември 1492 г. - участък от североизточното крайбрежие на остров Куба, а на 6 декември 1492 г. достига о. Хаити.



През нощта на 25 декември 1492 г. корабът "Санта Мария" засяда на риф и е изоставен. На 16 януари 1493 г. корабите "Ниня" и "Пинта" отплават обратно за родината. Завръщат се в Палос де ла Фронтера, Испания, на 15 март 1493 г.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



1428 г. — Стогодишната война: Английската армия започва обсадата на Орлеан, продължила 7 месеца.

1582 г. — Поради въвеждането на Григорианския календар този ден от тази година не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания.

1810 г. — Сватбата на кронпринцът на Бавария Лудвиг и принцеса Тереза Саксонска Хилдбургхаузен се превръща в ежегоден празник на бирата, известен днес като Октоберфест.

1814 г. — Джордж III получава титлата крал на Хановер.

1860 г. — Британски и френски войски окупират Пекин и опожаряват Летния дворец.

1875 г. — Христо Ботев напуска БРЦК.

1879 г. — Духовната власт в Северна Добруджа преминава към Румънската православна църква.

1886 г. — Град Индианола в Тексас става жертва на един от най-опустошителните урагани в САЩ, загиват над 250 души, градът е опустошен, а на следващата година е изоставен.

1901 г. — По време на третия си конгрес БЗНС е оформя окончателно като политическа партия.

1901 г. — Президентът на САЩ Теодор Рузвелт официално преименува Изпълнителния дом на Белия дом.

1917 г. — Първата световна война: За първи път от Германия е използван отровния газ иприт.

1930 г. — В Атина приключва работа Първа балканска конференция за сътрудничество с участието на всички балкански страни.

1931 г. — Статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро, Бразилия, официално е отворена за посетители.

1931 г. — Съставено е четиридесет и седмото правителство на Царство България, начело с Никола Мушанов.

1944 г. — Втората световна война: Атина е освободена от хитлеристка окупация.

1960 г. — Народна република България признава независимостта на Република Мали и по-късно установява дипломатически отношения с тази държава.

1960 г. — Съветският ръководител Никита Хрушчов блъска с юмруци и обувка по масата си по време на Общото събрание на ООН, за да протестира срещу становище на Филипините, изтъкващо съветската колониална политика в Източна Европа.

1962 г. — Народна република България установява дипломатически отношения с Алжирската демократична република.

1964 г. — СССР изстрелва Восход 1 - първият в света пилотиран космически апарат с повече от един човек на борда и без употребата на скафандри.

1968 г. — Екваториална Гвинея получава независимост от Испания.

1968 г. — В Мексико сити са открити 19-те Летни олимпийски игри.

1973 г. — Хуан Перон е избран за президент на Аржентина, а вицепрезидент става жена му Изабела Перон.

1984 г. — Терористичен акт в Брайтън: Ирландската републиканска армия извършва покушение срещу министър-председателя на Великобритания Маргарет Тачър в нейната хотелска стая. Тачър успява да се спаси, но бомбата убива пет души и ранява 31.

1992 г. — По време на земетресение в Кайро (Египет) загиват 552 души, над 6 500 са ранени, а щетите се оценяват за над 600 млн. долара.

2002 г. — При терористичен акт в нощен клуб на остров Бали (Индонезия) загиват 202 и са ранени 209 души, повечето от които са туристи от Австралия.

2005 г. — Китай изстрелва втория си пилотиран космически апарат - Шънджоу 6, на борда на който се намират астронавтите Фей Дзюнлун и Ние Хайшън.

