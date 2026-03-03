12 партии и 10 коалиции са подали документи за изборите

Снимка: Булфото

В Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на дванадесет партии и десет коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г., до 17:00 ч. на 3 март. Това съобщиха от ЦИК във фейсбук.

Формациите, които са подали документи:

коалиция "Моя България"

коалиция ГЕРБ-СДС

партия "Съпротива"

партия "Има такъв народ"

партия "Народна партия истината и само истината"

партия "Възраждане"

партия "Величие"

коалиция "Трети март"

партия "Национално движение Непокорна България"

партия "Партия на зелените"

коалиция "Синя България"

партия "Пряка демокрация"

коалиция "БСП - Обединена левица"

партия "Движение за права и свободи"

коалиция "Прогресивна България"

партия "България може"

коалиция "Алианс за права и свободи"

коалиция "Вън от ЕС и НАТО"

партия "Правото"

коалиция "Сияние"

партия "Нация"

коалиция "Антикорупционен блок"

Партиите и коалициите могат да подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите до 4 март в 17:00 ч., припомня Дарик.

