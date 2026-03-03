12 партии и 10 коалиции са подали документи за изборите
В Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на дванадесет партии и десет коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г., до 17:00 ч. на 3 март. Това съобщиха от ЦИК във фейсбук.
Формациите, които са подали документи:
коалиция "Моя България"
коалиция ГЕРБ-СДС
партия "Съпротива"
партия "Има такъв народ"
партия "Народна партия истината и само истината"
партия "Възраждане"
партия "Величие"
коалиция "Трети март"
партия "Национално движение Непокорна България"
партия "Партия на зелените"
коалиция "Синя България"
партия "Пряка демокрация"
коалиция "БСП - Обединена левица"
партия "Движение за права и свободи"
коалиция "Прогресивна България"
партия "България може"
коалиция "Алианс за права и свободи"
коалиция "Вън от ЕС и НАТО"
партия "Правото"
коалиция "Сияние"
партия "Нация"
коалиция "Антикорупционен блок"
Партиите и коалициите могат да подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите до 4 март в 17:00 ч., припомня Дарик.
