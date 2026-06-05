12 са ранените при тежката катастрофа в София

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Последна информация за трагичния инцидент в столицата.

Към момента 12 души са пострадали, а един е загинал при катастрофа между автобус и две коли на "Челопешко шосе" в София, съобщиха за Novini.bg от МВР.

Инцидентът е станал около 19:40 часа. Не е ясна още причината за катастрофата. Автобусът е пътувал по линия 119.

Екипи на полиция, пожарна и Спешна помощ са изпратени на място. Пострадалите са насочени към лечебни заведения. Седем души от общо осем хоспитализирани са много тежко пострадали при катастрофата. Трима души са в болница "Св. Анна", двама - във Военномедицинската академия, двама - в "Царица Йоанна – ИСУЛ", и един в "Пирогов". Загиналият е мъж на 27 години, казаха от Спешна помощ.

От Спешна помощ - София са изпратили десет линейки на мястото на инцидента. Два спешни екипа остават на мястото на инцидента и продължават да преглеждат, като информацията е междинна.

Редактор "Екип на Петел",

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