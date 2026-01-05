12 шоколада върнаха криминално проявен във варненския арест
Пиксабей
Мъж на 28-годишна възраст и криминално проявен е заловен от полицаите на Първо РУ във Варна, съобщиха от ОДМВР в града.
Той попаднал в ареста на 2 януари, след като е откраднал 12 шоколада от магазин за алкохол и цигари, в близост до централния кооперативен пазар.
Бързата намеса на служителите на реда, довела до установяване и задържането на нарушителя.
По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!