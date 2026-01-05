12 шоколада върнаха криминално проявен във варненския арест

Пиксабей

Мъж на 28-годишна възраст и криминално проявен е заловен от полицаите на Първо РУ във Варна, съобщиха от ОДМВР в града.

Той попаднал в ареста на 2 януари, след като е откраднал 12 шоколада от магазин за алкохол и цигари, в близост до централния кооперативен пазар.

Бързата намеса на служителите на реда, довела до установяване и задържането на нарушителя.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

