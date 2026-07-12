12 юли в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 12 юли:

1153 г. – Анастасий IV е избран за папа.

1543 г. – Крал Хенри VIII сключва брак с Катрин Пар – своята шеста и последна съпруга.

1806 г. – Шестнадесет германски федерални държави се отделят от Свещената Римска империя под протектората на Наполеон I и образуват Рейнска конфедерация.

1859 г. – Българското население в Кукуш отправя петиция до папа Пий IX, с молба да бъдат приети католическата църква.

1862 г. – Конгресът на САЩ утвърждава Медал на честта – най-високото военно отличие в САЩ.

1876 г. – Италианската циркова артистка Мария Спелтерина преминава по въже над Ниагарския водопад за 11 минути и се връща, ходейки назад, за 10 минути.

1913 г. – Междусъюзническата война: Гръцката войска окупира Дедеагач.

1913 г. – Втора балканска война: Войски на Кралство Сърбия започват обсада на Видин; обсадата е прекратена по-късно, когато войната свършва.

1941 г. – Втората световна война: Самолети на Хитлеристка Германия започват бомбардировки на Москва.

1948 г. – Като част от национализацията в Народна република България, частните книгоиздателства са ликвидирани и дейността им се поема от държавата, кооперациите и обществените организации.

1953 г. – Официално е открит стадиона Имтек Арена в Хамбург.

1957 г. – Американският лекар Лерой Барни представя виждането, че тютюнопушенето е една от основните причини за нарасналия брой на заболелите от рак на белия дроб.

1988 г. – Областното ръководство на Нагорни Карабах обявява, че районът излиза от състава на Азербайджан и се присъединява към Армения.

1991 г. – VII велико народно събрание приема Конституцията на Република България с подписите на 309 депутати, четирима подписват по-късно.

1991 г. – В Япония е убит преводачът на Сатанински строфи на японски език Хитоши Игараши.

2003 г. – В Канада е легализирана употребата на марихуана.

2005 г. – Принц Албер II е коронясан за княз на Монако

2006 г. – Военизирани групировки на Хизбула навлизат в Израел и атакуват израелски военни части, с което се поставя начало на Израелско-ливанската криза.

2008 г. – Основана е политическата Партия на обединените демократи на Македония.

2011 г. – Нептун завършва първата си орбита от откриването си на 23 септември 1846 г. насам.

2022 г. – от НАСА правят първите снимки с телескопа „Джеймс Уеб“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!