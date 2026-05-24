120 960 л минерална вода от Държавния резерв раздават в Севлиево

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предоставя безвъзмездно 120 960 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Севлиево след искане от областния управител на Област Габрово във връзка с обявеното бедствено положение в региона.

Причината е тежка авария на довеждащия водопровод над река Видима, възникнала след обилните валежи на 22 и 23 май. По информация на областната администрация, община Севлиево е без водоподаване от вечерта на 22 май, като се очаква прекъсването да продължи повече от 72 часа.

След бързата реакция на правителството и решение на Министерския съвет, за по-малко от 24 часа ДА ДРВВЗ организира освобождаването на необходимите количества вода от държавния резерв, посочва БГНЕС.

Осигурените количества включват 60 480 литра в разфасовки от 1,5 литра и 60 480 литра в разфасовки от 10 литра.

Водата се предоставя за нуждите на населението в засегнатите райони, като действията на Държавния резерв са част от ангажимента на институцията за своевременна реакция и подкрепа при кризисни ситуации.

