120 фехтовачи се включиха в турнира „Купа Варна“

През уикенда в МСК „Владислав Варненчик“ в морската столица се проведе открития турнир по фехтовка „Купа Варна“, който бе и 1 кръг от Купа България на шпага за деца до 10, 12 и 14 г.

В надпреварата взеха участие 120 състезатели от 10 български клуба: „Пентатлон“ (Пазарджик), „Спартак“ (Плевен), „Шумен 1951“, столичните НСА, „Академик“, „Роял Глори“, София и варненските „Черно море“, „Галата 2009“ и „Одесос 2008“, 5 румънски отбора от Букурещ, Брашов, Констанца и „Темп“ (Чорлу) от Турция.

Класиране

Момичета до 10 г 1.Боряна Петкова – „Галата 2009“

2.Мадлен Маринова – „Роял Глори“

3.Ивон Маринова – „Роял Глори“ и Велина Маркова – „Галата 2009“

Момчета до 10 г 1.Младен Петров – „Шумен 1951“

2.Петру Росу – „Контраатак“ (Рум)

3.Матей Нишанов – „Галата 2009“ и Преслав Попов - „Роял Глори“

Момичета до 12 г

1.Есма Чакър –„Темп“ (Тур)

2.Аделина Руманецова – „Галата 2009“

3.Анна Андреева – „Галата 2009“ и Летисия Джоада – „ЧСМ“ (Рум)

Момчета до 12 г

1.Илариан Михай – „Корона“ (Рум)

2.Валери Трипуноски – „Роял Глори“

3.Радослав Братоев – „Галата 2009“ и Филип Славов – „Галата 2009“

Момичета до 14 г

1.Ива Стоянова – „Черно море“

2.Радостина Куртакова – „Пентатлон“

3.Мария Камасе - „Атос“ (Рум) и Мира Русева – София

Момчета до 14 г

1.Симеон Серев – „Пентатлон“

2.Борис Добрев – София

3.Илариан Михай – „Корона“ (Рум) и Тудор Владеску – „Корона“ (Рум).

Организаторите на проявата - фехтовален клуб „Черно море“, с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка, наградиха призьорите в отделните категории с купи, медали и грамоти.

