120 фехтовачи се включиха в турнира „Купа Варна“
Снимки Община Варна
През уикенда в МСК „Владислав Варненчик“ в морската столица се проведе открития турнир по фехтовка „Купа Варна“, който бе и 1 кръг от Купа България на шпага за деца до 10, 12 и 14 г.
В надпреварата взеха участие 120 състезатели от 10 български клуба: „Пентатлон“ (Пазарджик), „Спартак“ (Плевен), „Шумен 1951“, столичните НСА, „Академик“, „Роял Глори“, София и варненските „Черно море“, „Галата 2009“ и „Одесос 2008“, 5 румънски отбора от Букурещ, Брашов, Констанца и „Темп“ (Чорлу) от Турция.
Класиране
Момичета до 10 г 1.Боряна Петкова – „Галата 2009“
2.Мадлен Маринова – „Роял Глори“
3.Ивон Маринова – „Роял Глори“ и Велина Маркова – „Галата 2009“
Момчета до 10 г 1.Младен Петров – „Шумен 1951“
2.Петру Росу – „Контраатак“ (Рум)
3.Матей Нишанов – „Галата 2009“ и Преслав Попов - „Роял Глори“
Момичета до 12 г
1.Есма Чакър –„Темп“ (Тур)
2.Аделина Руманецова – „Галата 2009“
3.Анна Андреева – „Галата 2009“ и Летисия Джоада – „ЧСМ“ (Рум)
Момчета до 12 г
1.Илариан Михай – „Корона“ (Рум)
2.Валери Трипуноски – „Роял Глори“
3.Радослав Братоев – „Галата 2009“ и Филип Славов – „Галата 2009“
Момичета до 14 г
1.Ива Стоянова – „Черно море“
2.Радостина Куртакова – „Пентатлон“
3.Мария Камасе - „Атос“ (Рум) и Мира Русева – София
Момчета до 14 г
1.Симеон Серев – „Пентатлон“
2.Борис Добрев – София
3.Илариан Михай – „Корона“ (Рум) и Тудор Владеску – „Корона“ (Рум).
Организаторите на проявата - фехтовален клуб „Черно море“, с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка, наградиха призьорите в отделните категории с купи, медали и грамоти.
