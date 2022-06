120 хиляди на протест в Грузия за присъединяване към ЕС

Кадър Свободна Европа Грузия

Грузия иска незабавно да се присъедини към ЕС.

Над 120 хиляди грузинци излязоха на шествие по улиците на столицата Тбилиси в подкрепа на кандидатурата на страната за членство в Европейския съюз, предадоха агенциите.

В петък Европейската комисия препоръча отлагане на кандидатурата на Грузия за ЕС. До края на годината съюзът ще преценява дали и как страната отговаря на редица условия за статут на кандидат-член. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Тбилиси трябва да извърши повече реформи, преди да може да се присъедини към блока, предаде webcafe.bg.

Преведената по този повод демонстрация се смята за най-голямата в страната от десетилетия, като оценката на АФП е за най-малко 120 000 души.

На "Марша за Европа", както бе кръстена проявата, мнозина носеха плакати "Ние сме Европа", докато изпълняваха химна на ЕС - "Одата на радостта".

Митингът бе иницииран от водещите продемократични групи и подкрепен от всички опозиционни партии и имаше за цел да "демонстрира ангажираността на грузинския народ към неговия европейски избор и западните ценности".

Един от организаторите - активистът за човешки права Шота Дигмелашвили, прочете манифест, с който стартира "ново народно движение", което ще включва опозиционни партии, но ще бъде доминирано от граждански активисти.

"Ние ще формулираме нашите искания към правителството и ако то не успее да ги изпълни, силата на мирната съпротива ще помете всички онези, които извеждат Грузия от релсите на европейския ѝ път", каза той.

Народният гняв ще бъде насочен срещу олигарха Бидзина Иванишвили, предава АФП. Той е основател на управляващата в Грузия партия и протестиращите смятат, че е основна пречка за проевропейския път на страната.

In #Tbilisi, #Georgia, dozens of thousands joined a #protest rally taking place today in support of the future #EU integration of Georgia:



pic.twitter.com/FfCOCD02Ts