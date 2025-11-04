120 лева за смяна на летните със зимни гуми

Пиксабей

Около 120 лева ни струва смяната на летните със зимни гуми, показа проверка на "България Днес".

Тарифата е за най-масовите автомобили, които се движат с гуми от 17 цола, като сметката показва, че даваме средно по 30 лева на колело.

Справка сочи, че поскъпването е с 20-ина лева за една година, или с около петачка на колело.

Във финалното заплащане не са включени баланс, поставяне на тежести и изправяне на джанти, ако са били изкривени по разбитите български пътища.

