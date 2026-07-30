120 пожара са потушени в страната за денонощие, двама са пострадали

Пиксабей

През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 168 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 120 пожара, пострадали са двама души, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

С преки материални щети са 18 от пожарите – три в жилищни сгради, четири – в спомагателни, временни или паянтови постройки, три – в транспортни средства, четири – в селското стопанство, един – в съоръжения на открито и три други. Без нанесени материални щети са възникнали 102 пожара, от които: 54 в сухи треви, горска постеля и храсти, три в стърнища, 39 в отпадъци; шест др.

Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи в транспортни средства, битови и промишлени инциденти, за отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, отводняване, за оказване на съдействие на други структури и ведомства, помощ на граждани и др.

Към противопожарните служби са подадени шест лъжливи повиквания, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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