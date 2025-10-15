120 състезатели ще участват в турнира по фехтовка във Варна

Снимка: Община Варна

Откритият турнир по фехтовка „Купа Варна“, който е 1 кръг за Купа България на шпага за деца до 10, 12 и 14 години, ще се проведе през уикенда - 18 и 19 октомври, в залата на МСК „Владислав Варненчик“.

Организатор на надпреварата е фехтовален клуб „Черно море“ с любезното съдействие на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка.

До момента заявки за участие са дали 120 състезатели от 9 български клуба: варненските Черно море, Галата 2009 и Одесос 2008, Спартак (Плевен), Пентатлон (Пазарджик) и столичните НСА, Роял Глори, София и Академик.

Силно е и международното присъствие, като в проявата ще се включат 5 отбора от Румъния – един от Букурещ и по два от Брашов и Констанца, както и гости от Турция - Темп (Чорлу).

Награждаването на призьорите ще бъде след края на всяка възрастова група.

Програмата

18.10, събота

09:00 ч. – U 14 момчета

11:00 ч. – U 10 момичета

13:30 ч. – U 14 момичета

16:00 ч. – U 10 момчета

19.10, неделя

09:00 ч. – U 12 момчета

11:30 ч. – U 12 момичета

