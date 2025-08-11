1200 колоездачи се впускат в българския Тур дьо Франс

Снимка Pixabay

За трета поредна година България е част от световната верига за аматьори L’Étape Bulgaria by Tour de France.



Тазгодишното издание на състезанието за шосейно колоездене за любители е в община Пещера. Общо 1 200 състезатели от 16 държави ще се включат на 10 август в надпреварата в две дистанции - 58 км и 112 км, каза пред журналисти представителят на организаторите Даниел Дуков.

Той добави, че предизвикателство пред участниците ще бъде 24-километровото изкачване до курортното селище "Св. Константин". Дуков даде много висока оценка на изградената инфраструктура в община Пещера, която дава възможност за провеждане на престижното състезание, предава Фокус.



Кметът на родопската община Йордан Младенов заяви, че освен състезателната програма, домакините днес и утре са подготвили и атрактивни съпътстващи събития - семейно колоездене с 5-километров маршрут, възможност за де види музеят на открито на Тур дьо Франс, концерти и изненади за гостите.



Гост на събитието, който даде и старт на проявите, беше вицепремиерът без портфейл Атанас Зафиров. Той отбеляза, че събитието дава възможност България да е част от голямата спортна сцена. То е и доказателство за стремежа за популяризиране на активния начин на живот и възможностите, които обединяват хората по целия свят. По думите му участниците ще се превърнат в добри посланици на страната, на нашия туризъм и природните красоти на Родопите.

