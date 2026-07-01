123 пожара са ликвидирани през последното денонощие в страната

Пиксабей

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 195 сигнала за произшествия, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Ликвидирани са 123 пожара. Няма загинали и пострадали.

От възникналите пожари с преки материални щети са 31 - осем в жилищни сгради, един в промишлена сграда, седем в транспортни средства, девет в селското стопанство и шест други. Без нанесени материални щети са възникнали 92 пожара, от които: 61 в сухи треви, горска постеля и храсти; един в стърнища; 26 в отпадъци и четири други.

Извършени са 58 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи в транспортни средства; при инцидент с изтичане на втечнени газове; при битов инцидент, за оказване на техническа помощ, за оказване помощ на пострадали граждани и други. Към пожарните са подадени 14 лъжливи повиквания, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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