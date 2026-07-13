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125 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие

13.07.2026 / 07:42 0

Пиксабей

Общо 125 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали, съобщават от Главна дирекция (ГД) „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните звена са реагирали на 232 сигнала за произшествия. 

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които седем – в жилищни сгради; осем – в транспортни средства; пет – в селското стопанство; два – в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 100 пожара, от които 56 – в сухи треви, горска постеля и храсти; два – в стърнища; 34 – в отпадъци.

Извършени са 96 спасителни дейности и помощни операции, от които шест – при катастрофи в транспортни средства; една – при промишлена авария, както и в съдействие на други структури и ведомства и на граждани в различни ситуации.

Лъжливите повиквания са 11, предаде БТА.

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