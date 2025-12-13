13 декември 1809 г. - Първото хирургично отстраняване на тумор на яйчника

снимка: pixabay.com

Д-р Ефрам Макдауъл – един от най-добрите коремни хирурзи по онова време – преглежда своята пациентка и решава, че ще пробва първото хирургично отстраняване на тумор на яйчника.

45-годишната Джейн Тод Крауфорд е била погрешно диагностицирана като бременна с близнаци. Макдауъл обаче, който работел в Данвил, Кентъки, бил на друго мнение. Според него тя имала голям тумор на яйчника. Докторът решава да пробва рискова и неприлагана досега операция, като за паметния ден избира Коледа.

По онова време нямало обезболяващи или антибиотици, така че можем само да си представим болката, която Джейн е изпитвала, докато е била на операционната маса. В края на краищата обаче д-р Макдауъл успява да отстрани 10-килограмовия тумор и си спечелва прозвището Бащата на овариотомията. Джейн се възстановява напълно и живее до 78-годишна възраст.

Описанието, което Макдауъл прави на операцията (публикувано през 1817 г.) предизвиква сензация в медицинския свят. Докторът извършва още осем овариотомии. Той придобива слава и след като оперира бъдещия президент Джеймс Полк от херния и отстранява камък от жлъчния му мехур.

По ирония на съдбата Макдауъл – абдоминалният специалист - умира на 58-годишна възраст от спукан апендикс през 1830 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!