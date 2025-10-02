13 души са ранени при катастрофи в страната

Снимка: Пиксабей

Общо 13 души са ранени при 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани три тежки и 21 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали шестима души, предава БТА.

От началото на годината са станали 5142 катастрофи, с 326 загинали и 6421 ранени.

