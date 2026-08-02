13 души загинаха при катастрофа с туристически самолет в Перу

Пиксабей

Тринадесет души загинаха при катастрофа с туристически самолет, изпълнявал полет над популярния туристически обект "Линиите на Наска" в Перу, предаде Ройтерс.

В самолета е имало 11 туристи и двама пилоти, съобщи перуанската телевизия „Те Ве Перу“.

Самолетът се е разбил малко след 13,00 ч. местно време, след като е излетял от летището в Писко, на около 240 километра южно от Лима, допълва Франс прес, предаде БТА.

Досега издирвателни екипи са намерили четири тела.

Причините за катастрофата на този етап не се съобщават. По случая се води разследване.

В Писко има летище, от което излизат десетки малки самолети, транспортиращи основно чуждестранни туристи.

През 2022 г. самолетна катастрофа отне живота на седем души, сред които двама чилийци и трима нидерландци. През 2010 четирима британски туристи и двама перуански членове на екипажа загинаха също в самолетна катастрофа.

Самолетът, катастрофирал сега, е бил на авиокомпания „АероДиана“, предаде Франс прес.

Според местното радио РПП сред жертвите имало седем италианци, двама германци и двама испанци.

„Линиите на Наска“ са една от основните туристически атракции в Перу. Това са геоглифи, датиращи от над 2000 години, съставени от геометрични фигури и фигури на животни. Те се виждат изцяло само от въздуха. Намират се в центъра на пустиня и тяхното значение остава мистерия.

Компанията „АероДиана“ предлага полети с продължителност от половин до един час над туристическия обект.

Редактор "Екип на Петел",

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