13-годишен познайник на полицията открадна велосипеди и пари от къща в Исперих

13-годишно момче е установено като съпричастно към извършването на домова кражба в Исперих.

Сигнал за кражбата е получен около 15.20 ч. на 31 октомври в Районното управление в града. 43-годишен мъж е съобщил, че между 7 и 12.30 ч. в същия ден крадец е проникнал в двора на къщата му през незаключена врата и е задигнал два велосипеда.

След това с твърд предмет е счупил катинара на входната врата и от стая е отмъкнал 2000 лв., оставени под възглавница, посочва Дарик.

В хода на оперативно-издирвателните действия е установено, че съпричастен към деянието е малолетен, криминално проявен и известен на инспектор Детска педагогическа стая 13-годишен тийнейджър от Исперих.

Велосипедите „Турег“ и „Вортекс“ са върнати на собственика.

Работата по случая продължава.

