13-годишна заплаши с нож друго дете в Самоков

17.12.2025 / 11:20 0

Пиксабей

13-годишно момиче заплаши с нож своя връстница пред дома ѝ в Самоков, съобщиха от полицията.

Работата по случая започнала след получена жалба от жителка на Самоков, че малолетната й дъщеря е била заплашена с нож и обиждана пред дома им от друго момиче.

Полицейските служители установили, че извършител на деянието е 13-годишна познайница на инспекторите Детска педагогическа стая.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата, предаде "Дарик".

 

