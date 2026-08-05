13-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа в село край Разград
Снимка Булфото
Момче на 13 години пострада тежко при пътнотранспортно произшествие в с. Йонково, Разградско. Катастрофата е станала около 22.00 ч. във вторник, след като 19-годишна шофьорка на лек автомобил се разсеяла с мобилен телефон. Тя изгубила контрол и автомобилът се блъснал в крайпътно дърво.
С нея в колата са пътували още четирима - на възраст между 13 и 18 години. Най-тежко е пострадал братът на шофьорката, който е с черепно-мозъчна травма, счупени лицеви кости и опасност за живота. Друго момче е с фрактура на лявата ръка, а останалите са се отървали с охлузни рани, съобщават от МВР - Разград, пише cross.bg.
По случая вече се води досъдебно производство.
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