13-годишно момче плува с часове, за да спаси семейството си край Австралия

13-годишно момче беше обявено за герой, след като плува в продължение на часове в бурни води край бреговете на Австралия, за да спаси майка си, брат си и сестра си. Инцидентът е станал в петък в залива Geographe, в южната част на Западна Австралия.



Семейството се намирало в морето с гребна лодка и каяк, когато силни ветрове изместили плавателните съдове от курса им и ги отнесли навътре в океана, съобщиха от полицията.



Тийнейджърът се опитал да се върне към брега с каяка, за да потърси помощ, но плавателният съд започнал да се пълни с вода. Тогава момчето взело решение да преплува разстоянието до сушата – около 2 морски мили (4 километра).



Тийнейджърът плувал първите два часа със спасителна жилетка, но по-късно я свалил, тъй като сметнал, че тя му пречи да продължи. След това е плувал още около два часа без жилетка.



Момчето успяло да подаде сигнал за помощ, което задействало мащабна спасителна операция. Малко по-късно спасителен хеликоптер открил 47-годишната майка, нейния 12-годишен син и осемгодишната ѝ дъщеря, които се държали за гребна лодка на приблизително 14 километра от брега.



Доброволчески спасителен кораб бил насочен към мястото и тримата били успешно извадени от морето и върнати на сушата. Фактът, че са носили спасителни жилетки, е изиграл ключова роля за оцеляването им, коментираха местните власти, предаде морето.нет.

