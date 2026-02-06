13 градуса достигат температурите в петък

снимка: Булфото

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава.

През нощта в източната половина от страната все още ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще отслабват и почти навсякъде ще спрат. В сутрешните часове на места в котловините и поречията ще е мъгливо. Минималните температури в Северна България ще бъдат между минус 2° и 3°, в Южна – между 1° и 6°, за София - около 1°. Утре в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност. След временно разкъсване и намаление на облачността, главно над югозападните и централните райони на страната, след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява и в Западна България ще започне да вали дъжд. В северозападните райони ще останат условията за поледици. Почти тихо. Максималните температури за по-голямата част на Северна България ще бъдат между 3° и 8°, за Южна - между 8° и 13°, за София - около 9°.

В планините ще бъде предимно облачно. Временни разкъсвания на облачността ще има над масивите в Западна България, но след обяд отново ще се заоблачи и ще завали дъжд, в местата над 1700 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

