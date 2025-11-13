13 ноември 1460 г. – Умира Енрике Мореплавателя

снимка: pixabay.com

13 ноември 1460 г. Португалският принц Енрике Мореплавателя – една от най-важните фигури в началния период на Великите географски открития – умира на 66-годишна възраст в Сагреш, Португалия.

Самият той никога не е плувал по море. Неговата страст към науката, картографията и навигацията поставя началото на европейската колониална експанзия.

Експедициите, които Енрике организира, полагат основите на разцвета на Португалската империя през XVI в. Измислил е и е конструирал първото съоръжение за спускане на шхуна на вода от дока за строителството и. Създал е и Академия за мореплаватели на брега на Атлантическия океан, близо до най-западния нос на Европа.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 615 г. — Започва понтификатът на папа Адеодат I.

• 1002 г. — С благословията на крал Етелред II се извършва масово убийство на датчани, живеещи в Англия.

• 1775 г. — Американска война за независимост: американски войски, командвани от Джордж Вашингтон, превземат Монреал.

• 1851 г. — Започва да действа телеграфните връзки между Лондон и Париж, и между Москва и Петербург.

• 1854 г. — На този ден стават две големи морски катастрофи: американският кораб New Era, при което загиват над 300 пътници и екипаж, и британският кораб Prince с над 500 жертви.

• 1862 г. — Луис Карол записва в дневника си, че започва да пише за приключенията на известната си героиня Алиса.

• 1907 г. — Във Франция е извършен пробен полет с въртолет, при което пилотът успява да се издигне на 2 метра.

• 1912 г. — Балканската война: Българските войски влизат в Дедеагач.

• 1913 г. — Сключен е мирен договор между Гърция и Османската империя, въз основа на който Гърция получава остров Крит и повечето острови в Егейско море.

• 1923 г. — Започва използването на националния флаг на СССР, валиден до 25 декември 1991 г.

• 1940 г. — В САЩ е изпитан първият джип на фирмата Willys Motor.

• 1942 г. — Втората световна война: В хода на Морската битка при Гуадалканал американски и японски кораб влизат в ожесточен близък бой.

• 1942 г. — Втората световна война: Британската армия овладява пристанищния град Тобрук (Източна Либия) след продължителни боеве с германско-италиански войски.

• 1944 г. — Белгийското правителство взема решение за разоръжаване на организациите от Съпротивата.

• 1945 г. — Генерал Шарл дьо Гол е избран за председател на Временното правителство на Франция.

• 1953 г. — Албърт Кинг прави първите си записи в звукозаписното студио.

• 1953 г. — Състои се премиера на известния струнен квартет на Дмитрий Шостакович.

• 1954 г. — В Египет е извършен държавен преврат.

• 1970 г. — Вследствие на циклон и цунами в Бангладеш загиват над 50 000 души.

• 1971 г. — Американската космическа сонда Маринър 9 успешно навлиза в орбита около Марс и става първият космически апарат, който обикаля около друга планета.

• 1974 г. — Палестинският лидер Ясер Арафат прави изявление пред Общо събрание на ООН, в което обявява израелския ционизъм като основна причина за конфликтите в региона.

• 1984 г. — Във Флорида САЩ, карибския басейн и Мексико е наблюдавана окултация на звезда зад астероида 1 Церера.

• 1985 г. — След 140-годишно затишие избухва вулкана Невадо дел Руиз (Колумбия), при което загиват над 20 000 души.

• 1994 г. — В Швеция е проведен референдум за присъединяване на страната към Европейския съюз.

• 2002 г. — Скупщината на Съюзна република Югославия ратифицира Дейтънското споразумение, като потвърждава, че Югославия няма териториални претенции към Босна и Херцеговина.

• 2002 г. — Край бреговете на испанска Галиция потъва танкер със 70 хил. тона нефт, което предизвиква една от най-големите екологични катастрофи.

• 2003 г. — В Китай започва приватизация на държавните предприятия.

• 2004 г. — След едноседмични боеве с над 5000 бунтовници американски военни части постигат контрол в иракския град Фалуджа, но не успяват да заловят терориста Абу Мусаб ал-Заркауи.

• 2011 г. — Италианският премиер Силвио Берлускони подава оставка, поради засилващата се обществена опозиция срещу него.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!