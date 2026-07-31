Снимка Пиксабей

Общо 13 случая на западнонилска треска са потвърдени в Северна Македония до 30 юли, съобщи Министерството на здравеопазванетона страната, цитирано от МИА.

Десет от заразените са хоспитализирани в Университетската клиника по инфекциозни болести и фебрилни състояния в Скопие, а трима са в критично здравословно състояние, съобщи БТА.

Сред потвърдените случаи шестима пациенти са от скопския квартал Драчево, двама са от общините Аеродром и Гази Баба, а по един случай е регистриран в Илинден, Сопище и град Велес.

Заради актуалната епидемиологична обстановка и след оценка на риска Министерството на здравеопазването на Северна Македония е възложило на Центъра за обществено здраве – Скопие да извърши допълнителна наземна обработка срещу комари.

Извънредната дезинсекция е проведена през нощта като допълнителна превантивна мярка за ограничаване на разпространението на инфекцията.

От здравното министерство посочват, че съвместно с Института за обществено здраве, центровете за обществено здраве и здравните институции продължават да следят ситуацията и ще информират своевременно обществеността за нови случаи и предприети мерки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!