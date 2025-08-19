13 училища във Варна са с нови директори

Пиксабей

Във Варна 13 училища ще имат нови директори след проведени конкурси. С ново ръководство ще бъдат - Природо-математическа гимназия „Акад. Методи Попов“ , IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ , ОУ „Петко Р. Славейков“ , ОУ „Добри Чинтулов“ , ОУ „Иван Вазов“ , ОУ „Цар Симеон I“ , ОУ „Княз Борис I“. Това каза началникът на Регионално управление на образованието Ирена Радева, цитирана от Радио Варна.

В област приключи една от най-мащабните конкурсни процедури за директори на училища и образователни институции в страната. Общo 29 институции – 27 училища, средношколско общежитие и Център за специална образователна подкрепа – обявиха свободни ръководни позиции, посочи тя.

От 65 подадени кандидатури само трима от кандидатите са дисквалифицирани, тъй като не отговарят на изискванията по документи. След писмения тест отпаднаха още четирима, а до финалния етап – събеседване и защита на концепция за управление – достигнаха 58 кандидати, уточни Радева.

Проведени са общо 83 интервюта, тъй като част от участниците се явяват за повече от една институция, допълни тя,

Директори не са избрани единствено в училищата в селата Кичево и Константиново.

Млади специалисти, покрили изискването за минимум пет години педагогически стаж, ще заемат ръководни постове. Те вече ще управляват училища в град Игнатиево, с. Приселци и с. Червенци, както и в Професионалната техническа гимназия и IV Езикова гимназия, обобщи Радева.

