13 жертви и хора в неизвестност след труса в Япония
кадър: Ютуб
Жертвите на земетресението с магнитуд 7,1, разлюляло южния японски остров Кюшу вчера, вече са най-малко 13, обяви днес министър-председателят на Япония Санае Такаичи, цитирана от Франс прес.
„Потвърдени са значителни разрушения, включително жертви, срутвания на сгради, пожари и щети по пътищата. Тринайсет души са загинали“, каза тя на брифинг пред репортери, предаде БТА.
Хора все още са в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и бе разрушена фабрика за хартия.
9186 души са настанени в общо 506 евакуационни центъра в пет префектури, заяви говорителят на японското правителство Минору.
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