1300 години затвор за лидер на група, заклеймена от Тръмп като терористична

В Салвадор бандит от международната престъпна група MS-13, спомената от президента на САЩ Доналд Тръмп, беше осъден на 1300 години затвор, съобщи „Дейли стар“.

Марвин Абел Ернандес Паласиос получи на 18 декември огромната присъда заради множество убийства, отвличания, трафик на наркотици и други престъпления, съобщава bTV. Общо 248 престъпници от MS-13 бяха изправени пред съда. Всички получиха тежки присъди, вариращи от 463 до 958 години затвор, общо десетки хиляди години.

Според главния прокурор на Салвадор, най-малко 169 души са пострадали от действията на осъдените. Освен всичко друго, членовете на групата бяха обвинени в убийството на известната футболистка Клаудия Химена Гранадос и двама студенти, които бяха държани за откуп. MS-13 също така е изнудвала бизнесмени, принуждавайки много от тях да закриват бизнеса си. Общо бандата е убила 43 жертви и е извършила над сто други престъпления.

MS-13 (Mara Salvatrucha, което на испански означава „бригада от салвадорски скитнически мравки") е една от най-жестоките и многобройни престъпни групировки в Централна и Северна Америка. Тя се появява през 80-те години на миналия век в Лос Анджелис сред салвадорски имигранти, бягащи от гражданската война. Според официални данни MS-13 има най-малко 80 000 членове.

По време на реч Доналд Тръмп нарече MS-13 терористична организация и „най-лошата банда в света“, съставена от „болни, ненормални хора“.

