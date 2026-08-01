132 пожара са потушени в страната за денонощие, един е загинал

Булфото

Общо 132 пожара са потушени в България през изминалото денонощие, един човек е загинал. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция (ГД) „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) към 6:00 ч.

С преки материални щети са възникнали 28 пожара. От тях осем са били в жилищни сгради; три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, 10 - в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара. Част от тях са били в сухи треви, горска постеля и храсти, отпадъци и др.

Пожарникарите са се отзовали на 188 сигнала за произшествия. Те са участвали в 43 спасителни дейности и помощни операции. Огнеборците са оказали помощ при катастрофи с транспортни средства, за отстраняване на опасни предмети и спасяване на животни, за отводняване, при транспортиране на пострадали до лечебно заведение и др.

Лъжливите повиквания са били 13.

Редактор "Екип на Петел",

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